“حماية غريان” تعلن السيطرة على المدينة

أعلنت قوة حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق سيطرتها على منطقة القواسم بالمدخل الشمالي للمدينة بعد ساعات من اشتباكات امتدت إلى مركز المدينة، فيما تحدثت مصادر من القوة عن السيطرة الكاملة على غريان مساء اليوم.

بدوره قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن هناك محاولات لزعزعة الأمن في جبل غريان وسط تواجد “خلايا نائمة” بمنطقة القواسم يتم التعامل معها.

وكان المجلس البلدي غريان أعلن في وقت سابق من الأربعاء أن قوات “بركان الغضب” سيطرت على مناطق أبوشيبة، والقواسم وأبوغيلان، وبادرتن، وبورشادة، وأن اشتباكات قوية شهدتها تغسات، وتغرنة، وأبوزيان بوسط المدينة، قبل أن تعلن السيطرة عليها بشكل كامل.

يشار إلى أن غرفة عمليات المنطقة الغربية اتخذت من مدينة غريان مركزا لها منذ مطلع أبريل الماضي، وسبق أن تعرضت لأكثر من محاولة اختراق من مجموعات الوفاق سرعان ما أمكن التعامل معها.

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