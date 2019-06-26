سيالة يلتقي نظيره الصيني لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة بالعاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الوزاري لمتابعة قمة أفريقيا الصين التي عقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي، أنه اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، حيث سلم الوزير رسالة خطية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موجهة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما قدم سيالة، خلال اللقاء شرحا مستفيضا للأوضاع الراهنة في ليبيا، والجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار وبسط الأمن من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية، مستعرضا المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي في السادس عشر من الشهر الجاري للخروج من الأزمة الحالية وهي بمثابة خارطة طريق يتم تنفيذها تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

على صعيد آخر أكد وزير الخارجية لنظيره الصيني رغبة دولة ليبيا في عودة السفارة الصينية لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس ودعوة الشركات الصينية للعودة لاستكمال مشاريعها التي تعاقدت على تنفيذها والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في مجالات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز.

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