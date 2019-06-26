المقري يشيد بدور القوى الوطنية في تعزيز القاعدة الشعبية للجيش

أعرب الناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، عن أشادته بدور القوى الوطنية الليبية في تعزيز القاعدة الشعبية للقوات المسلحة العربية الليبية، في حربها ضد الإرهاب.

وقال المقري، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “الدور المتقدم النضالي، التي تقوم به القوى الوطنية الليبية، بمختلف أشكالها، عزز القاعدة الشعبية المؤيدة، والحاضنة للقوات المسلحة العربية الليبية، في مختلف مدن، وقرى، ليبيا مما سرع في تحقيق النصر على الاٍرهاب، وها هي الآن تستكمل نصرها العظيم، في عملية طوفان الكرامة، والتي ستؤدي لتحرير مدينة طرابلس، العاصمة لكل الليبيين، وإعادتها الى حضن الوطن، وإنهاء المؤامرة الدولية، والقضاء على المشروع الظلامي، في ليبيا، والمنطقة بأكملها، وخاصة شمال القارة الافريقية، لعمق الجغرافية الليبية، المتداخل مع خطوط الدعم للجماعات الارهـابية”.

وتابع المقري، “هذا الدور الفاعل للقوى الوطنية يأخذ في حسبانه أولا أهمية التصدي لجميع المشاريع الخارجية، والمؤامرات، التي تستهدف ليبيا، وفضح مخططاتها، وإفشالها، بما فيه مشروع الاخوان المسلمين الماسوني، وثانيا التأسيس لمشروع وطني متكامل، لمحاربة الاٍرهاب، والتطرف على جميع الأصعدة، والمستويات، لكون الاٍرهاب مقترن بالتطرف قد تغلغل في جميع مؤسسات الدولة الليبية، وفي المناهج التعليمية، وفي المساجد، وفي مراكز تحفيظ القران الكريم، وفي الاعلام، والصحافة، والنقابات، والروابط المهنية، وتغلغل في اعمال الاقتصاد، والتجارة، ومن ثم دور القوى الوطنية في خلق جيش مدني يسير على خط موازي مع القوات المسلحة العربية الليبية، ليساهما معا في بناء الدولة الجديدة، وازالة اثار الاٍرهاب، وآثار الفوضى، والعبث، والفساد المالي، واهدار المال العام، وما ترتب عليه، واعادة الإعمار، والانطلاق في التنمية الشاملة، لتشمل جميع مناطق ليبيا، لتنتقل ليبيا الى مصاف الدول المزدهرة، والمتقدمة”.

واختتم المقري تصريحه قائلا “القوى الوطنية وتحديدا ما ورد في بيان ملتقاها الختامي بالقاهرة بتاريخ 17 و18 يونيو 2019 ومارد لاحقا بملتقى النواحي الأربعة، بحضور قيادات القوات المسلحة العربية، في المنطقة الغربية، تؤكد على سرعة حسم المعركة وفورا، لإنهاء العبث المتواصل، التي تقوم به الميليشيات الارهـابية وسلطة الصخيرات”.

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