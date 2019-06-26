السفير الألماني يلتقي عميد بلدية بنغازي

التقى السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفتشا، اليوم الأربعاء، مع عميد المجلس البلدي في بنغازي، صقر بوجواري.

وأوضح السفير الألماني في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم خلال اللقاء التا بحث حول تعاون أوثق في مجالات الاقتصاد والصحة والشباب وتبادل وجهات النظر حول دور الانتخابات البلدية.