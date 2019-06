السفير الألماني يلتقي عميد بلدية بنغازي

التقى السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفتشا، اليوم الأربعاء، مع عميد المجلس البلدي في بنغازي، صقر بوجواري.

وأوضح السفير الألماني في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم خلال اللقاء التا بحث حول تعاون أوثق في مجالات الاقتصاد والصحة والشباب وتبادل وجهات النظر حول دور الانتخابات البلدية.

Pleased to talk with the Chairman of #Benghazi Municipal Council, Saqer Boujouari. We explored closer cooperation in the areas of economy, health and youth and exchanged views on the role of municipal elections. pic.twitter.com/CYnRB5F0KE

