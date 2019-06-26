اخبار ليبيا الان

السفير الألماني يلتقي عميد بلدية بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفتشا، اليوم الأربعاء، مع عميد المجلس البلدي في بنغازي، صقر بوجواري.

وأوضح السفير الألماني في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم خلال اللقاء التابحث حول تعاون أوثق في مجالات الاقتصاد والصحة والشباب وتبادل وجهات النظر حول دور الانتخابات البلدية.

 

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك