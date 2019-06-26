منظمة حقوقية تطالب بإنشاء هيئة تعنى بشؤون ضحايا التعذيب

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع السلطات الليبية بالعمل على الايفاء بالتزاماتها تجاه حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، على أهمية إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة تعني بشؤون ضحايا التعذيب ومكافحة آفة التعذيب والحد منها، ورأت اللجنة أن الوقاية الشاملة من التعذيب وغيره من المعاملات القاسية والمهينة يستوجب نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها والقيام بجملة من الإصلاحات الإدارية والتشريعية والقضائية منها الانضمام إلى اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في الجرائم التعذيب والاخفاء القسري، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، والتّصديق على التّصريح الاختياري المتعلّق بقبول أهليّة المحكمة الإفريقيّة للفصل في دعاوي يرفعها الأفراد أو المنظّمات غير الحكوميّة، والقيام بتدقيق خاصّ يشمل قضايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة بغاية إدراك أسباب الانخرام الوظيفيّ للقضاء في معالجتها،إضافة إلى تنقيح وإصلاح القانون الأساسيّ المنظّم للسّجون بما يدرج فيه وضع آليّات تضمن معالجة تظلّمات وشكاوى المساجين، رصد الموارد اللّازمة لتحسين ظروف العمل، والبنية الأساسية والتّجهيزات والخدمات المقدّمة للمساجين، ووضع الإطار الطّبّي العامل بالسّجون تحت إشراف مباشر من قبل وزارة الصّحّة.

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