حفتر لمجلة “بانوراما” الإيطالية: تحرير طرابلس ثم الحوار السياسي

أكد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أن ” العمليات العسكرية لن تتوقف حتى نصل إلى جميع أهدافنا، ولن يكون هناك أي تراجع في ما يتعلق بواجب حفظها، وسيأتي جو العمل السياسي والحوار في أوقات مناسبة أكثر”.

وأكمل حفتر، خلال حوار له مع مجلة «بانوراما» الإيطالية، أن” المرحلة التالية بعد السيطرة على طرابلس ستشهد على سبيل المثال، تفكيك جميع الميليشيات ونزع السلاح ومنح الضمانات لأولئك الذين تعاونوا في هذا الصدد و تفكيك جميع الهيئات التي أنشأتها اتفاقية الصخيرات”.

وأكد حفتر، أن “الدعامة الرئيسية للمرحلة المقبلة ستكون هي حكومة الوحدة الوطنية، التي ستؤدي إلى دستور وانتخابات جديدة”.

