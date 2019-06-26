المؤقتة تخصص 100 مليون دينار لمشاريع بلدية اجدابيا

خصص رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مئة مليون دينار ليبي لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية أجدابيا لما لهذه البلدية من أهمية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية.

وعقد الثني، اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، ناقش خلاله المشاكل العاجلة التي تمر بها البلدية في كافة القطاعات الخدمية الأساسية، فيما شدد على ضرورة التركيز على اختيار المشاريع التي يتم التعاقد عليها بشكل عاجل والتي ينتهي تنفيذها في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام.

كما شدد، الثني على ضرورة أن تكون إجراءات التعاقد مركزية بحيث تبرم مع الحكومة مباشرة وتكون الأولوية للشركات المنفذة في نطاق بلدية اجدابيا بشرط أن تكون قادرة على التنفيذ بحيث يسحب أي مشروع من الشركة في حال عدم شروعها في عمليات التنفيذ بعد أسبوع من استلامها للموقع وتكليف شركة أخرى قادرة على التنفيذ على وجه السرعة، مشيرا إلى أن المشاريع العاجلة تكمن في ارتفاع منسوب المياه الجوفية واختلاطها بالمياه السوداء في المدينة، صادرا تعليماته بضرورة تكليف مكتب استشاري مختص لتقديم دراسة توجد الحل النهائي لهذه المشكلة في حدود قيمة أجمالية قدرها مليون ونصف المليون دينار.

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