السراج يلتقي رئيس جمهورية الكونغو في برازافيل

استقبل رئيس جمهورية الكونغو برازفيل دنيس ساسو نغيسو، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في برازافيل عاصمة الكونغو.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن المحادثات التي جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة الكونغولية برازفيل تناولت مستجدات الوضع في ليبيا، وجهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي يرأسها الرئيس نغيسو والمعنية بإيجاد حل للازمة في ليبيا في إطار مساع الاتحاد لإنهاء هذه الازمة.

ورحب نغيسو في بداية المحادثات بزيارة السراج للكونغو برازفيل، مشيداً بجهوده ومبادرته لإنهاء الصراع في ليبيا، مجدداً التأكيد بأن لا حل عسكري للازمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل فجر اليوم إلى برازفيل في زيارة تستغرق يوماً واحداً على رأس وفد يضم عدد من كبار المسؤولين.

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