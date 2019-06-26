انطلقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس, اليوم الأربعاء 26 جوان 2019, في قبول مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين الأولية للإنتخابات التشريعية.

وذكرت الهيئة, في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية, أنه بإمكان الناخبين المسجلين تقديم مطالب اعتراض داخل البلاد وخارجها, وذلك إلى غاية يوم الجمعة 28 من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الدعوة وسط جدل إعلامي وسياسي وشعبي حول وجود نوايا لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس المقرر إجراؤها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين, مقابل غياب أي تعليق رسمي سواء بالتأكيد أو بالنفي.

كما تأتي هذه الدعوة إثر توقيع 51 نائبا تونسيا على عريضة طعن في التنقيحات الأخيرة التي تم إقرارها على القانون الإنتخابي قبل أشهر قليلة من تاريخ إجراء الانتخابات.

وتم تقديم هذه الطعون إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي من المنتظر أن تصدر قرارها فيها خلال 10 أيام من تاريخ إيداعها يوم الثلاثاء الفارط.

وينتمي النواب الموقعين على العريضة في أغلبهم إلى كتل أحزاب نداء تونس والجبهة الشعبية اليسارية, إلى جانب كتل وأحزاب أخرى.

ويعترض هؤلاء النواب على توقيت إجراء التنقيحات المذكورة وبعض مضامينها، من ذلك البند المتعلق بإقصاء بعض المترشحين.

وفي هذا الإطار, اعتبر عدد من أساتذة وخبراء القانون في تونس, من بينهم أستاذ القانون العام توفيق بوعشبة, أن الجهة المبادرة, المتمثلة في الحكومة, والبرلمان “ارتكبا خطأ كبيرا يتعلق بالفصل ال 74 من الدستور المخصص لضبط شروح الترشح لرئاسة الجمهورية, حيث “لا يمكن قانونا إضافة شروط جديدة لهذا الفصل إلا بمقتضى إصدار “قانون دستوري جديد” طبقا لأحكام الدستور المتعلقة بتعديله”.

وأكد بوعشبة في هذا الخصوص أنه “يمكن فقط إضافة شرط “التزكية” للفصل المذكور.

من جهة أخرى, نفت أحزاب تونسية, على رأسها حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس وافاق تونس والدستوري الحر, وقوفها وراء أي نوايا أو ترتيبات أو تفاهمات تدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات, معلنة رفضها الكامل لإمكانية تأجيل هذين الإستحقاقين الوطنيين.

في المقابل, أعلن رئيس إحدى مؤسسات سبر الآراء المثيرة للجدل في تونس أن الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس ستؤجل إلى ماي 2020.

أما الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فأكدت أنها ملتزمة بالتواريخ المحددة لإجراء الانتخابات.

وفي هذا الصدد, أكدت مصادر مسؤولة من الهيئة ل “بوابة إفريقيا الإخبارية”, أن الدعوة إلى تأجيل الانتخابات ستكون مخالفة للدستور, وبالتالي فإن الهيئة ملتزمة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها.

كما أكدت المصادر أن مصطلح تأجيل الإنتخابات غير موجود في قاموس الهيئة، وأن هذه الأخيرة جاهزة لتنظيم هذا الحدث.

يشار إلى أن الدستور التونسي حدد المدة النيابية بخمس سنوات, ونص على وجوب إجراءها في اخر 60 يوما من المدة المذكورة.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية أو البرلمانية في تونس يوم 6 أكتوبر 2019, في حين تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل.

وحري بالذكر أن القانون الإنتخابي الجديد في تونس, أي بعد التنقيحات, يجب أن يصدر قبل تاريخ 22 جويلية المقبل, موعد الإنطلاق في قبول الترشحات.

وكان البرلمان التونسي قد صادق بتاريخ 18 جوان الجاري على تنقيح مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستقتاء برمته ب 128 نعم و14 إحتفاظ و30 رفض.

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