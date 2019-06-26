عادت مجدداً الطوابير أمام محطات الوقود في العاصمة الليبية طرابلس، ما فاقم أزمات المواطنين المعيشية وخلّف الشجار في المحطات ،وذلك رغم تأكيد شركة البريقة لتسويق النفط، عن توفر المحروقات بكافة مستودعاتها.

و رصدت بوابة افريقيا الاخبارية ،حالة من الازدحام بأحد محطات الوقود وسط العاصمة طرابلس ،حيث اصطفت السيارات خارج المحطة ،في حين شهدت محطة اخرى وقوف عدد من المواطنين في طابور للتزوّد بالوقود.

في المقابل يؤكد أصحاب المحطات وبعض المواطنين أن انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أربع عشرة ساعة بشكل متواصل يوميا شل الحركة في المدينة ما اضطر معه أصحاب المحال التجارية لاستخدام المولدات الكهربائية مكرهين للحفاظ على السلع من التلف.

وما يزيد من المعاناة والمرارة أنه وعلى مقربة من محطات البنزين يباع الوقود في غالونات ؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الوقود ليبقى المواطن بين مطرقة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وسندان شراء الوقود بأسعار عالية.

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