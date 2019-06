المسماري: إطلاق حوار وطني ينتج عنه تشكيل حكومة كفاءات تمهد لإجراء الانتخابات

المتوسط:

كشف المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، عن إطلاق مشروع حوار وطني شامل يضم الأعيان والمشايخ والمرأة والمؤثرين في الرأي العام بعد الانتصار في معركة طرابلس. .

وأكمل المسماري، أن نتائج الحوار سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لاعتماده، و الحوار سيسفر عن حكومة كفاءات ستتولى المهام التالية، توحيد المؤسسات المنقسمة، تقديم الخدمات إلى الليبيين وتقليل المشاكل، وتأمين الحدود بالتعاون مع الجيش والشرطة، وسحب الأسلحة وإنهاء الوجود غير الشرعي للمليشيات”.

وأضاف المسماري، أن “الخطوة ستتضمن الذهاب للانتخابات العامة بشكل عادل وآمن، وتتولى الحكومة بالتوافق مع المؤسسة العامة للانتخابات تأمين الدعوة للانتخابات”.

وأكمل المسماري، أن أي مبادرة سياسية لا يمكن أن تنجح في ظل وجود إرهاب ومليشيات وإخوان وانتشار السلاح.

