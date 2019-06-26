الثني يتابع أوضاع بلدية بنغازي

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، سير العمل في بلدية بنغازي ومشاريعها وذلك خلال استقباله لأعضاء مجلس النواب عن الدائرة يوسف العقوري، وعائشة الطبلقي.

وبحث الثني خلال اللقاء، آلية إعادة تشغيل المصانع الواقعة بنطاق بلدية بنغازي وكيفية وضع الحلول الجذرية لإعادة تفعيلها، كما تطرق الاجتماع إلى إيجاد مشاكل الباحثين عن العمل، وكيفية توفير التعيينات لهم.

وبحث الاجتماع مشكلة جوازات السفر وتعذر استخراجها وصعوبة الحصول عليها من فروع المنطقة الشرقية، حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بإيجاد حل للمشكلة، وإلا التعاقد مع شركة متخصصة لوضع حل جذري لها.

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