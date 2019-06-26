زيدان يكشف السيناريو المتوقع لجلسة مجلس الأمن

توقع الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، ألا تضيف جلسة مجلس الأمن الدولي المقرر عقدها الجمعة المقبلة أي جديد.

وقال زيدان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن السيناريو المتوقع خلال الجلسة أن يستعرض المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة خلال الجلسة المقررة لمجهوداته في التواصل مع الأطراف ودعوته لهم بوقف إطلاق النار غير المشروط والعودة للعملية السياسية، ثم الحديث عن هدنة إنسانية لإخلاء العالقين في مناطق الاشتباكات، وادانة قصف الأحياء المدنية دون أن يذكر المتسبب في ذلك وهم الميلشيات المسلحة التابعة لما يسمى بالمجلس الرئاسي، وبدوره، فإن مجلس الأمن سيؤكد في بيانه دعمه لجهود غسان سلامة ومطالبه السابقة”.

وتابع زيدان، “ما سيدور في الجلسة هو مجرد فقعات إعلامية لا علاقة لها بما يحدث على الأرض، وأن الجيش الوطني قال كلمته وحسم أمره بأنه لا وقف لإطلاق النار إلا بعد القضاء على الإرهاب وهزيمته وإعادة الاستقرار وفرض القانون في العاصمة طرابلس التي تقع ضمن سيادة الدولة الليبية، ومن حق وواجب القوات المسلحة كأي جيش في العالم لاسيما في فترة الحرب والظروف الاستثنائية أن يتخذ من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المحافظة على وحدة البلاد وفرض الأمن وإعادة الاستقرار في أي منطقة أو اقليم من أقاليم الدولة”.

الجدير بالذكر أنه ومن المقرر، أن تجتمع لجنة الأركان العسكرية -وهي إحدى الهيئات الفرعية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – الجمعة المقبلة لمناقشة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتبادل المعلومات في سياق عمليات حفظ السلام.

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