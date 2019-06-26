المسماري سنطلق مشروعا للحوار الوطني الشامل

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، عن عزم القيادة العامة للجيش لطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، تتضمن الدعوة إلى حوار وطني بمشاركة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وتتضمن تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير أمور البلاد.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، “بعد دخولنا طرابلس سنطلق مشروع الحوار الشامل يضم كل التركيبات الاجتماعية ومشائخ القبائل والمرأة والأحزاب والناشطين والمؤثرين لتشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير أمور البلاد”، لافتا إلى أن نتائج الحوار الوطني سيصادق عليها مجلس النواب في طبرق، وسيحدد بناء على ذلك تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة.

وأضاف المسماري، “الطيار الأجنبي الذي قبض عليه خلال الأشهر الماضية في منطقة الهيرة هو طيار يحمل الجنسية الامريكية من ولاية فلوريدا، واعترف أنه تم تجنيده ونقله من أمريكا لتركيا ومن تركيا لـمصراتة وتحصل على دورة على طيران اف 1، كما اعترف بالعمليات التي ارتكبها ضد قواتنا، والأهداف التي استهدفها وهي طرق وجسور وخدمات عامة، كما اعترف إنه طلب منه استهداف تجمعات سكانية وأهداف أخرى”.

كما أكد المسماري، أن معركة طوفان الكرامة معركة وطنية مقدسة ولن تتوقف حتى تطهير البلاد من الإرهاب والفساد.

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