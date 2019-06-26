وزير التعليم يبحث مع وفد من بلدي وجامعة الزاوية الصعوبات أمام سير العملية التعليمية

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، مع وفد من المجلس البلدي الزاوية وجامعة الزاوية، الصعوبات والمختنقات التي تواجه سير العمل بالجامعة.

ووفق بيان للوزارة اليوم، ضم الوفد كلا من عميد المجلس البلدي الزاوية جمال بحرّ، ورئيس الجامعة الدكتور مفتاح المرابط ، وسالمة كشلاف، رئيس قسم المتابعة ببلدية الزاوية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة مصطفى حمزة.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول مناقشة آليات صرف مكافآت وتسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي الإجراءات المتعلقة بمخصصات جامعة الزاوية الباب الثالث، كما تم مناقشة أعمال صيانة المنشآت التابعة للجامعة.

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