قوات الوفاق تعلن سيطرتها على كامل مدينة غريان

أعلنت قوات حكومة الوفاق ، الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على كامل مدينة غريان ، ودخول مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات الجيش الوطني..

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) عن القائد الميداني بقوات الوفاق العقيد عبد الحكيم طنيش، سيطرتهم على كامل غريان.

وذكرت “ليبيا الأحرار”، نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة “فرار قائد غرفة العمليات الرئيسية التابع لحفتر، عبد السلام الحاسي، رفقة عدد من أفراد قواته”. وبثت القناة، فيديو، أظهرت فيه منزلا قالت إنه مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات الجيش.

كما أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن قواتهم “تبسط سيطرتها على وسط غريان، وفندق الرابطة، ومستشفى المدينة، وكافة مراكز السيطرة بالمدينة”.

وأضافت قوات “بركان الغضب”، على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أنها اقتحمت “مقر غرفة العمليات للواء عبد السلام الحاسي، ومعسكراته بالكامل، بعد انتفاضة من الداخل، ووصول دعم من خارج المدينة، في عملية خطط لها بإحكام، ودعمها نسور الجو باحترافية كاملة، لإنجاز العملية في أقل من أربع وعشرين ساعة”.

وفي وقت سابق فجر الأربعاء، قامت قوات الوفاق بهجوم مفاجئ على مناطق شمال غريان، وسيطرت على منطقة بوشيبة، ثم زحفت على بلدة القواسم، التي تعتبر البوابة الشمالية لغريان.

وفي نفس الوقت، شنت قوة حماية غريان (ثوار المدينة)، هجوما على قوات حفتر المتمركزة وسط المدينة، وخاضت معها حرب شوارع.

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