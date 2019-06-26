المؤقتة تتابع عمل بلدية بنغازي وآلية تشغيل المصانع الواقعة في نطاقها

بنغازي-العنوان

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء سير العمل في بلدية بنغازي ومشاريعها وذلك خلال اجتماعه مع عضوي مجلس النواب عن الدائرة يوسف العقوري، وعائشة الطبلقي.

وبحث الاجتماع آلية إعادة تشغيل المصانع الواقعة في نطاق بلدية بنغازي وكيفية وضع الحلول الجذرية لإعادة تفعيلها، كما تطرق الاجتماع إلى إنهاء مشاكل الباحثين عن العمل، وكيفية توفير التعيينات لهم.

وبحث الاجتماع مشكلة جوازات السفر وتعذر استخراجها وصعوبة الحصول عليها من فروع المنطقة الشرقية، حيث طالب الثني بإيجاد حل للمشكلة، أو التعاقد مع شركة متخصصة لوضع حل جذري لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية