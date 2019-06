المتوسط:

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، مع وفداً من المجلس البلدي الزاوية وجامعة الزاوية.

وبحث الحضور بحث الصعوبات والمختنقات التي تواجه سير العمل بالجامعة، و آليات صرف مكأفات وتسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بمخصصات جامعة الزاوية الباب الثالث، كما تم مناقشة أعمال صيانة المنشآت التابعة لجامعة الزاوية.

The post وزير ” تعليم الوفاق” يلتقي وفد من بلدي وجامعة الزاوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية