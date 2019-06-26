اشتباكات عنيفة بعدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس.. وقصف جوي في غريان

قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بجميع انواع الاسلحة الثقيلة باتجاه منطقة الخلة وطريق المطار مع تصاعد دخان كثيف بالمنطقة.

وقالت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بمحور الخلة في منطقة الـ 4 شوارع السويحلي وطريق النهر منذ عدة ساعات.

وقالت مصادر محلية أن المدفعية الثقيلة لا تزال تسمع بوضوح باتجاه طريق المطار.

وقالت المصادر أن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني شن غارات علي تمركزات قوات الوفاق بمدينة غريان.

وكانت قوات الوفاق وقوة حماية غريان التابعة لها قد أعلنت السيطرة الكاملة على جزء كبير من مدينة غريان اليوم بعد هجوم واسع شنته قوات الوفاق بمختلف الاسلحة الثقيلة منذ فجر اليوم.

كما أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن قواتهم “تبسط سيطرتها على وسط غريان، وفندق الرابطة، ومستشفى المدينة، وكافة مراكز السيطرة بالمدينة”.

وأضافت قوات “بركان الغضب”، أنها اقتحمت “مقر غرفة العمليات للمنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، ومعسكراتها بالكامل.

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