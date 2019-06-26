وزير ثقافة الوفاق يهدي أغنية لشريخان

أهدى وزير الثقافة المفوض بحكومة الوفاق حسن أونيس، أغنية إلى (محمود بعيو) الشهير بشريخان، أحد قادة قوات الوفاق، والذي قتل أبريل الماضي، في اشتباكات محور صلاح الدين في طرابلس. ونشر أونيس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لأغنية وأدرج بها تعليق(اهداء من الهيئة العامة للثقافة إلى روح الشهيد شريخان).

يشار إلى أن محمود حمد مصطفى بعيو المعروف ب” شريخان” هو أبرز القيادات التابعة لقوات الوفاق، من مواليد 1984 ومن سكان مدينة مصراتة، ألقت السلطات الأمنية القبض عليه في 2004 في قضايا نصب واحتيال، وخلال أحداث فبراير شكل شريخان كتيبة باسم (شهداء أماطين) ينتمي معظم أفرادها إلى مدينة مصراتة، وهي الكتيبة التي انضمّت مؤخرا للقتال في صفوف قوات الوفاق لصدّ تقدّم الجيش الليبي ومنع سيطرته على العاصمة طرابلس، وتتخذّ من معسكر اليرموك مقرّا لها.

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