الحرس البلدي أجدابيا يضبط مصنع غير مرخص

قامت دوريات التحري والقبض التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي اجدابيا، اليوم الاربعاء بحملة تفتيش موسعة على ورش بيع الخردوات والنحاس الواقعة عند الطريق الدائري الغربي بمدينة اجدابيا. مساعد ضابط عبد السلام مراجع اجبيل قال في تصريخ خص به ( بوابة افريقيا الاخبارية ) اليوم الاربعاء، ان الدوريات تمكنت من ضبط مصنع لتعبية وتكييس المواد الغذائية غير مرخص وجدت بداخله كمية كبيرة من الأرز والدقيق والسكر ، وان الكمية تقدر بـ ( 25 قنطار أرز ، 15 قنطار دقيق ، 8 قنطار سكر) بالإضافة إلى ضبط كمية من التسالي (شيبس) تم تخزينها بطريقة غير صحية داخل الورشة. كما أشار اجبيل إلى ان الدوريات تمكنت من ضبط عدد 18 شخص من العمالة الأجنبية دخلوا إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية ، يحملون الجنسية السودانية والتشادية وقد تمت إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية بأجدابيا.

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