المسماري يكشف أوضاع غريان وقصة “الطيار جيمي”

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن معارك قوية تدور في مطار طرابلس الدولي، فيما تمكن الجيش من إفشال 30 محاولة لقوات الوفاق لاقتحام المطار.

وحول التطورات الأخيرة في غريان، ذكر المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، الأربعاء، أن هناك محاولات لزعزعة الأمن في جبل غريان، كما توجد “خلايا نائمة” بمنطقة القواسم يتعامل معها الجيش.

وبشأن الطيار الأجنبي جيمي سبونوغل والذي أسقط الجيش طائرته في مايو الماضي وألقي القبض عليه، أكد المسماري أن الجيش تأكد لاحقا أن الطيار يحمل الجنسية الأميركية وليس البرتغالية.

وأوضح أنه وبعد أن أسقط الجيش طائرة جيمي تم نقله إلى غريان ثم إلى بنغازي حيث تلقى جميع الخدمات الإنسانية وتبين أنه طيار أميركي الأصل من ولاية فلوريدا تم تجنيده من داخل الولايات المتحدة.

ولفت المسماري إلى أن الطيار جيمي وصل ليبيا عبر تركيا وتم تدريبه في مصراتة قبل أن يبدأ بشن غارات ضد الجيش الوطني عبر مقاتلة “ميراج اف 1″، واعترف بالأهداف التي قصفها من طرق وجسور ومواقع خدمات عامة، موضحا أن قوات الوفاق طلبت منه استهداف تجمعات سكانية ومحطات كهرباء بعدة مناطق لكنه امتنع عن ذلك.

وحول مصير الطيار، قال المسماري إنه وبناء على الاتفاقيات في الحرب على الإرهاب والدور المشترك للتحالف الدولي تم تسليمه إلى بلاده.

وعن العمليات العسكرية في طرابلس، أشار المسماري إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني وضعت خطة لما بعد “تحرير طرابلس” يتم بموجبها إطلاق حوار شامل يضم جميع فئات المجتمع وإبعاد الجماعات المتطرفة.

وبين أن الخطة تتضمن حل مشاكل السيولة وجمع السلاح من الشارع ودراسة مسودة الدستور عبر لجنة خاصة واتخاذ ما يلزم تجاهها مع ضمان حقوق المواطنين

ودعا الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري البعثة الأممية إلى رعاية المشروع وتقديم المشورة اللازمة لإنجاحه، مؤكدا التزام القيادة العامة للجيش الوطني بالعملية الديمقراطية بكافة مراحلها.

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