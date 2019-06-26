“غياب العدالة” بطرح الأحمال يزيد “الاحتقان”

يشكو مواطنون في العاصمة طرابلس من “عدم العدالة” في ساعات طرح الأحمال إذ باتت الفروقات بين مناطق وأخرى من 14 ساعة الى ساعتين وثلاث على أقصى تقدير، ما تسبب في حالة احتقان وتعديات على العاملين بالشركة العامة للكهرباء وغرف التحكم.

وعزت الشركة في منشور بصفحتها في “فيسبوك”، سبب تفاوت أوقات طرح الأحمال إلى التهجم على محطات 220 كليو فولت، محذرة من حدوث “إظلام تام” بحال استمرار الاعتداءات.

وعجزت الشركة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وقلة الإمكانيات، عن تعويض فاقد الطاقة، ولكن ما يجعل مناطق تظلم في طرابلس على حساب مناطق أخرى هو رفض بعض المناطق طرح الأحمال فيها، وللحفاظ على الشبكة من الانهيار التام تضطر الشركة لتوزيع الأحمال دون عدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية