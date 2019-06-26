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“غياب العدالة” بطرح الأحمال يزيد “الاحتقان”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشكو مواطنون في العاصمة طرابلس من “عدم العدالة” في ساعات طرح الأحمال إذ باتت الفروقات بين مناطق وأخرى من 14 ساعة الى ساعتين وثلاث على أقصى تقدير، ما تسبب في حالة احتقان وتعديات على العاملين بالشركة العامة للكهرباء وغرف التحكم.

وعزت الشركة في منشور بصفحتها في “فيسبوك”، سبب تفاوت أوقات طرح الأحمال إلى التهجم على محطات 220 كليو فولت، محذرة من حدوث “إظلام تام” بحال استمرار الاعتداءات.

وعجزت الشركة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وقلة الإمكانيات، عن تعويض فاقد الطاقة، ولكن ما يجعل مناطق تظلم في طرابلس على حساب مناطق أخرى هو رفض بعض المناطق طرح الأحمال فيها، وللحفاظ على الشبكة من الانهيار التام تضطر الشركة لتوزيع الأحمال دون عدالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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