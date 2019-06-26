غارات جوية متتالية على تمركزات قوات الوفاق في غريان.. وتحذيرات هامة للمواطنين بالمدينة

قالت مصادر محلية أن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني شن غارات متتالية وعنيفة على تمركزات قوات الوفاق في معسكر الثامنة بمدينة غريان.

وقالت المصادر أن هنالك قتلى جراء القصف العنيف في صفوف قوات الوفاق .

على ذات الصعيد، حذرت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني أهالي مدينة غريان والمدنيين في المناطق التي سيطر عليها مسلحي الوفاق من الإقتراب من التجمعات أو التعاون معهم لانه جميع تمركزات المسلحين سيتم استهدافها بالطيران الحربي.

وكانت قوات الوفاق وقوة حماية غريان التابعة لها قد أعلنت السيطرة الكاملة على جزء كبير من مدينة غريان اليوم بعد هجوم واسع شنته قوات الوفاق بمختلف الاسلحة الثقيلة منذ فجر اليوم.

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