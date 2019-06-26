الخرطوش يروي تفاصيل الأحداث في غريان

أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن قوات تابعة لحكومة الوفاق تحركت من الكسارات وقامت بالالتفاف باتجاه مشروع أبوشيبة والتقدم باتجاه القواسم وبعد دقائق فقط تحركت الوحدات العسكرية وصدت الهجوم.

وأضاف الخرطوش أن قوة كبيرة تابعة لحكومة الوفاق انطلقت باتجاه غريان وتمكنت من الدخول فيها، وعند وصولها لغريان بنفس الوقت تحركت خلايا نائمة من أماكن مختلفة وبدأت فالرماية العشوائية وسط المدينة.

وأكد المسؤول الإعلامي أن دخول قوات الوفاق تزامن مع قصف سلاح الجو للعدو بطائرة بدون طيار، مما اضطر الوحدات العسكرية الانسحاب لتجنب الاشتباكات وسط المدينة والتمركز على أطراف مدينة غريان وما جاورها لإعادة ترتيب الصفوف وانتظار الأوامر.

وتابع الخرطوش حديثه قائلا:”المعركة صفحات، استعداد هجوم التفاف انسحاب دفاع اقتحام، وإلا ماكان هناك تكتيكات عسكرية فكل شيء متوقع في الحرب”.

وذكر المسؤول الإعلامي أن القوات المسلحة العربية الليبية كالعادة تصد هجوم للقوات التابعة لحكومة الوفاق بمفرق كزيرما كمحاولة للالتفاف على كوبري المطار وإحباط التقدم في وادي الربيع.

وأشار الخرطوش إلى أن المناطق التي تقع في ظل القوات المسلحة آمنة تماما في المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

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