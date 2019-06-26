مائدة مستديرة حول “الديمقراطية وآلياتها” بالزاوية الغرب

شهدت صالة الاجتماعات ببلدية الزاوية الغرب، “مائدة مستديرة حول الديمقراطية وآلياتها”، بهدف توعية المواطنين بالديمقراطية وخصائصها.

وعقدت “المائدة” بتنظيم مركز خطوة نحو الديمقراطية، ورعاية المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وبالتعاون مع منظمة منبر المرأة للتنمية، بحضور عميد وأعضاء ووكيل ديوان المجلس البلدي الزاوية الغرب، إضافة إلى عدد من موظفي البلدية.

وهذه “المائدة” عبارة عن سلسلة من ورش العمل في كل من بلدية الزاوية الغرب والزاوية المركز والزاوية الجنوب تعقد بمشاركة عدد من النشطاء بمؤسسات المجتمع المدني.

وتناقش المائدة المستديرة أيضا العنف الانتخابي وأثره على سير العملية الانتخابية.

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