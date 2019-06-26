الخرطوش يكشف حقيقة ما حصل بغريان

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، إن قوات الجيش الوطني اضطرت للانسحاب من مدينة غريان تجنباً للاشتباكات وسط المدينة، مؤكداً تمركزها في أطرافها لإعادة ترتيب صفوفها في انتظار الأوامر.

وحول دخول قوات الوفاق للمدينة، أشار الخرطوش إلى أنها تحركت من الكسارات في التفاف باتجاه مشروع ابوشيبة لتتقدم نحو القواسم وبعد دقائق فقط تحركت الوحدات العسكرية للجيش الوطني لصد الهجوم، لكن قوة كبيرة من “العصابات الإجرامية”، وفق وصفه، تحركت ودخلت إلى غريان.

وتابع الخرطوش بأنه وعند وصول تلك الجماعات للمدينة تحركت بعض الخلايا النائمة من أماكن مختلفة وبدأت بالرماية العشوائية وسط المدينة، بالتزامن مع قصف سلاح الجو التابع للوفاق بطائرة دون طيار، مما أضطر الوحدات العسكرية للانسحاب، نافياً ما يشاع بأن هناك “خيانة” حدثت من أهالي غريان مؤكدا أنهم بعض من أصحاب النفوس الضعيفة، بحسب قوله.

وطمأن الخرطوش بأن المناطق التي تحيط بالعاصمة طرابلس لا تزال تحت سيطرة القوات المسلحة.

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