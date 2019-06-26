التكنولوجيا بخدمة التعليم في درنة

أقيمت في مدينة درنة ندوة تعريفية تقام ولأول مرة عن برنامج “MaxMind”، وهو برنامج تعليمي وتدريبي فائق التطور يساعد الأطفال على تنمية مهارات الحساب الذهني والتفكير ودقة الملاحظة.

وتمت الندوة داخل مقر مدرسة أوائل درنة الكائنة بمنطقة الساحل الشرقي بإشراف مدربات البرنامج بمدينة درنة، حيث تم استهداف أولياء أمور الطلبة والمهتمين بهذا المجال.

وأشار أحد المشرفين على البرنامج إلى أن الدورة الأولى ستنطلق مع بداية شهر يوليو المقبل، حيث ستستهدف فئة عمرية محددة حسب الخطة المعدة للتدريب.

ويعدُّ برنامج “MaxMind” للحساب الذهني أحد أهم وأفضل البرامج المساعدة في التغلب وحل المشكلات الدراسية التي قد يواجهها الطالب في مختلف مراحل حياته التعليمية.

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