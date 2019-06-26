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سلاح الجو يستهدف تمركزات لقوات الوفاق في غريان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24  – خاص

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة أن الطيران الحربي شن غارات متتالية وعنيفة على تمركزات قوات الوفاق في معسكر الثامنة بمدينة غريان .

وحذرت الرئاسة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أهل المدينة خاصة والمدنيين في المناطق التي سيطر عليها الإرهابيين عامة من الاقتراب من تجمعاتهم أو التعاون معهم لأنه سيتم دكها بالطيران العمودي والجربي .

وكانت قوات الوفاق المعترف بها دوليًا ومايسمي قوة حماية غريان التابعة لها قد أعلنت -بحسب زعمها – السيطرة الكاملة على جزء كبير من المدينة بعد هجوم بمختلف الأسلحة الثقيلة .

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اخبار ليبيا 24

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