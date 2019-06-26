هاربًا من بنغازي…القوات المسلحة تقتل أحد العناصر الإرهابية في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكنت الإربعاء من قتل المتطرف “حسين بوشيبة” خلال الاشتباكات في محور وادي الربيع – طرابلس حث كان يقاتل ضمن صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضح المصدر أن “بوشيبة” يشتهر بـ “العمش” من مواليد 1990 ومن سكان منطقه الماجوري بنغازي، وكان قد التحق بأحداث فبراير 2011 وكان من ضمن صفوف كتيبة شهداء ليبيا الحرة .

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي التحق مجددا بمايعرف كتيبة “درع ليبيا1” ومنها إلى “مجلس شورى ثوار بنغازي” الإرهابي عند تأسيسه المزعوم في يونيو 2014 .

وأكد المصدر أن الإرهابي شارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور القتال في مدينة بنغازي وفر بعدها باتجاه مدينة مصراتة خلال العام 2016 .

وأضاف المصدر أن المدعو “بوشيبة” التحق بمايعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية وشارك معها في قتال للقوات المسلحة الليبية والهجمات الإرهابية والتي استهدفت الهلال النفطي ومدينة إجدابيا والمناطق شرق المدينة خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 .

وذكر المصدر أن الإرهابي التحق أيضا بالقوات التابعة لحكومة الوفاق وتحديدا من ضمن سرية المدعو (زياد بلعم ) الإرهابي والتي هي من ضمن صفوف مليشيا “المرسى” والتي تتخذ من مدينة مصراته مقرا لها ويخوض معها المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في طرابلس منذ أبريل 2019 .

ولفت المصدر إلى أنه لدى المتطرف “بوشيبة” شقيق أكبر ويدعى ( حسن بوشيبة) يعرف بـ “ميرندا” من مواليد 1982 وهو كان تابعا لما يعرف بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” الإرهابية وفرا معًا إلى مدينة مصراتة.

– وأوضح أن الإرهابي “ميرندا” التحق بصفوف ما يعرف بـ “سرايا الدفاع عن بنغازي” الإرهابية وخاض معها مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية والهجمات التي استهدفت أيضا الهلال النفطي ومدينة إجدابيا ومناطقها الشرقية .

وأفاد المصدر أنه تم العثور على جثة الإرهابي “ميرندا” مقتولا وملقاة على شاطئ البحر في منطقه قصر حمد – مصراتة وعليها آثار أعيرة نارية ظهيرة السبت 10 مارس 2018، مؤكدا أنه تم القبض على الجناة وهم عنصرين من عناصر “مجلس شورى بنغازي” الإرهابي وكانت الواقعة بسبب المخدرات وسيارة .

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