قوات الجيش تستعد لعملية عسكرية جديدة في غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوامر لكافة جنود القوات المسلحة في مدينة غريان بالبدء في سحق كافة الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة الأمن داخل المدينة .

القيادة نوهت في بيانها بضرورة ضرب كافة أوكار الخلايا النائمة التي تحاول مساعدة قوات الوفاق، وبث الفتنة وزعزعة الأمن بين أهالي المدينة .

هذا وشن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني الليبي غارات متتالية وعنيفة على تمركزات مسلحي الوفاق في معسكر الثامنة بمدينة غريان .

وحذرت غرفة عمليات القوات الجوية أهالي مدينة غريان والمدنيين في المناطق التي سيطر عليها مسلحي الوفاق من الاقتراب من التجمعات أو التعاون معهم لأن جميع تمركزات المسلحين سيتم استهدافها بالطيران الحربي.

وكان اللواء أحمد المسماري متحدث الجيش الوطني، أعلن في وقت سابق من مساء اليوم، إلى أن القتال في غريان، لا يزال مستمرا.

وقال: “نطمئن الجميع بأن الموقف تحت السيطرة، ونحيي كافة الوحدات التابعة للجيش التي تخوض المعارك لتحرير طرابلس من كافة المليشيات والعصابات الإجرامية”.

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