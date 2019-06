المتوسط :

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، أنه يهنئ قواته بتحرير غريان.

وأضاف المجلس، في بيان له، أنها “بداية البشائر لإحباط محاولة الانقلاب التي استهدفت الاستيلاء على السلطة”.

وطالب المجلس أهالي غريان، للتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها.

