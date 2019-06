المتوسط:

أكد اللواء المبروك الغزوي معاون آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش، أن ” القوات واجهت خيانة في غريان من قبل أفراد بعينهم غالبيتهم من مليشيات فجر ليبيا”.

وأضاف الغزوي، في تصريحات صحفية له، أن ” القوات حافظت على مواقعها في غريان حتى آخر لحظة لكن آثرنا تغيير موقع غرفة العمليات والمغادرة تنفيذاً للتعليمات”.

وكان المجلس الرئاسي قد طالب أهالي غريان بالتعاون معه بعد نجاح قواته في السيطرة على مدينة غريان.

The post قيادي بالجيش: واجهنا خيانة في مدينة غريان من هؤلاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية