وكيل وزارة الصحة في زيارة لمستشفى العيون

قام وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم ” مساء أمس الأربعاء،في مدينة طرابلس ، بزيارة تفقدية لمشروع رفع السعة السريرية لمستشفى العيون، بمعدل ثمانين سريرًا إضافيًا، الجاري تنفيذه داخل مبنى المستشفى القديم ذو الخمسة طوابق.

وقال مدير إدارة المشروعات “محمد العزومي” إن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 88% ويتضمن تجهيز المبنى بكامل مستلزماته من أثاث طبي ومكتبي.

وستشمل أعمال الصيانة أيضاً صيانة المطبخ وشبكات المياه والصرف الصحي وتنفيذ أعمال صيانة تشغيلية تضمن استمرار العمل داخل المستشفى.

يشار إلى أن المشروع يعد واحدًا من مشاريع الصيانة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة، بعد إعلان وكيلها العام التوجه لاستعادة تعافي القطاع الصحي العام من خلال تجهيز ودعم المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها واستئناف تنفيذ أعمال الصيانة داخلها بعد أن توقفت لسنوات،حسب ماجاء في الصفحة الرسمية للوزارة.

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