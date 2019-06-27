“عدل الوفاق” تفتتح معمل خبيز وحلويات في السجن

افتتحت وزارة العدل بحكومة الوفاق صباح أمس الأربعاء في مدينة طرابلس، مشروع معمل لإنتاج الحلويات والمخبوزات، في إطار مساعيها لتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل-(السجون)- من مؤسسات عقابية إلى مؤسسات إصلاحية حيث بادرت بتفعيل برنامج التدريب الخاص بالنزيلات اللاتي يقضين فترة العقوبة بهذه المؤسسات-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة.

ويأتي هذا “المشروع”،الذي أطلق عليه اسم “معمل السنبلة” في إطار تفعيل الدور الإصلاحي والتأهيلي الذي تضطلع به الوزارة، بتدريب عدد من النزيلات وتأمين فرص عمل لهن أثناء وبعد فترة محكوميتهن.

وهنأ مدير إدارة المؤسسات بصندوق التضامن الاجتماعي “عبدالمنعم الغدامسي ” خلال كلمة ألقاها بالمناسبة،النزيلات بهذا المنجز، داعياً إلى اغتنام الفرصة بالعمل الجاد لكي يتكلل المشروع بالنجاح وتُرسخ من خلاله قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان .

كما أكد المشرف على البرنامج “علي زبيدة” أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة بناء الذات وتنمية المهارات المهنية للنزيلات، وتعزيز بدائل للعقوبة تدعم إعادة إدماج المحكومات بعد خروجهن من المؤسسة في دولة يسودها القانون، مؤكداً على التزام الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات لإنجاح هذا البرنامج .

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