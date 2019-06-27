استغاثة من مستشفى غريان وحملات القبض مستمرة

خاص|218

أفاد مصدر مطلع من مدينة غريان لـ 218 أن الجرحى والقتلى من الطرفين، الجيش الوطني وقوات الوفاق موجودين في مستشفى غريان، منهم تسعة جرحى من قوات الجيش دون إحصاء دقيق لجرحى الوفاق، أما عدد قتلى الوفاق فتجاوز 10 منهم 4 فقط في مستشفي غريان فيما وصل عدد قتلى الجيش 20 –حسب ما ذكر المصدر.

كما أكد أنه بالنظر إلى زيادة عدد الوفيات فإن ثلاجات حفظ الموتى لا تكفي للعدد الموجود، واصفاً حالة المستشفى بالمزرية وثمة روائح قوية تنبعث من المكان، من هنا تقدم العاملون بالمستشفى ونشطاء المدينة، بنداء استغاثة للهلال الأحمر ولكل من يقدر على المساعدة من أهل المدينة وماجاورها أن يبادروا بالمساعدة ولكن لا من مجيب.

وأوضح المصدر فيما يخص الجانب الميداني أن حملة القبض على منتسبي الجيش مستمرة -وعلى الأهالي المتعاونين مع الجيش -من قبل المجموعات المسلحة وبلغ عدد الأسرى من الجيش الوطني مايقارب 60 وأن ثمة عائلات تتحفظ على بعض العسكريين في المنازل ولم يتم تسليمهم بعد.

واستبعد المصدر إرسال اسعافات من طرابلس وفرق هلال أحمر لأن طريق الهيرة غير آمنة ليلاً حسب وصفه.

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