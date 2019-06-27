سيالة يشارك في اجتماع المنسقين لتنفيذ نتائج قمة بكين

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في أعمال اجتماع المنسقين لتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء 25 يونيو بالعاصمة الصينية.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية الليبي ألقى خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمة باسم المجموعة الإقليمية لشمال أفريقيا مقدما الشكر للسلطات الصينية والسنغالية على هذه المبادرة التي تهدف لمتابعة تنفيذ توصيات قمة بكين 2018م لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني.

واستعرض في كلمته مساهمة دول إقليم شمال أفريقيا وجهودها المبذولة لتحقيق معدلات نمو أعلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرحبا بمبادرة الحكومة الصينية بإقامة المعرض الصيني الأفريقي الأول للاقتصاد والتجارة.

كما أكد في كلمته على الإشادة بمكانة الموارد البشرية ومساهمة ذلك في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعب الصيني والشعوب الأفريقية، والسماح للجانب الأفريقي بالاستفادة من نقل التكنولوجيا وتكوين الإطارات في مختلف المجالات.

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