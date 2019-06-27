كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية من التدخل في مفاوضاتها مع أميركا

حذّرت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية من التدخل في المفاوضات بينها وبين واشنطن، قبل أيام من وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سيول، وسط تعثّر المحادثات النووية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتوقفت المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن إثر انهيار القمة الثانية بين ترامب والزعيم كيم جونغ أون، بعد فشلهما في الاتفاق حول ما يمكن لكوريا الشمالية أن تتخلى عنه مقابل تخفيف العقوبات الأميركية.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتوجه ترامب إلى سيول خلال عطلة نهاية الأسبوع لعقد قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، حيث أعلن الأخير أن «محادثات من وراء الكواليس، تجري بين الولايات المتحدة والشمال بهدف التحضير لقمة ثالثة، وهناك حوار يجري بين الجنوب والشمال من خلال قنوات متنوعة». ووافقت سيول مؤخرًا على إرسال مساعدات غذائية للشمال بقيمة 8 ملايين دولار.

لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية الكورية الشمالية انتقد كوريا الجنوبية الخميس، التي وفق تعبيره، تحاول رفع مكانتها من خلال تقديم نفسها على إنها «وسيط».

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هما «الطرفان المباشران»، مضيفًا: «إنها ليست قضية يمكن لحكومة كوريا الجنوبية التدخل فيها».

وأشار المسؤول الشمالي إلى أنه إذا أرادت كوريا الشمالية الاتصال بواشنطن، فيمكنها القيام بذلك عبر «قناة الاتصال القائمة بالفعل»، مشددًا على أن ذلك «لن يتم أبدًا من خلال حكومة كوريا الجنوبية».

وأكمل: «المسؤولون الكوريون الجنوبيون يتصرفون كما لو أن هناك تبادلات عديدة ومحادثات وراء الكواليس بين الشمال والجنوب، لا يوجد شيء من هذا».

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة ترامب لكوريا الجنوبية أثارت تكهنات في وسائل الإعلام حول احتمال عقد قمة ثلاثية، إلا أن ترامب أعلن بنفسه أنه لن يجتمع مع كيم.

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