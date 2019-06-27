وحدة دعم وتمكين المرأة تبحث الاستقلال الاقتصادي للمرأة

التقت نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي حنان الفخاخري، أمس الأربعاء مع مدير برنامج ليبيا بمنظمة التعاون الألماني مانفرد فان ايكيرت، المختصة بتدريب وإنشاء مراكز انتاج للسيدات.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر “giz” في تونس البرامج المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، حيث أكدت الفخاخري، خلال الاجتماع أن هدف الوحدة هو مساعدة المرأة حتى تحصل على استقلالها الاقتصادي وتتمكن من تأسيس مشاريعها الاقتصادية الخاصة بها بتنفيذ استراتيجية الوحدة وفق خطة التنمية المستدامة 2030.

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