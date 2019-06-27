الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية إن طقس اليوم صيفي معتدل على أغلب مناطق ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 25 – 30 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين (32 – 36) مْ على الدواخل.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة أحيانا هذا اليوم على الخليج – بنغازي والجبل الأخضر وتكون خفيفة السرعة أثناء الليل والصباح الباكر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 25 – 30 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين (33- 36 ) مْ على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 28 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية ومناطق الخليج وتتراوح مابين (37-43) مْ على راس لانوف-جالو والجغبوب وتسجل انخفاضا من مساء اليوم .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 40) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35 – 40)مْ.

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