نقل جرحى غريان إلى المستشفيات التخصصية بطرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بالعاصمة طرابلس، بدء عمليات نقل جرحى اشتباكات غريان إلى المستشفيات التخصصية بطرابلس. وأوضح الجهاز في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فرق الطوارئ شرعت صباح اليوم الخميس بدخول مدينة غريان ونقل الجرحى من مستشفى غريان ونقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات التخصصية بطرابلس.

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