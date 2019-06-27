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نقل جرحى غريان إلى المستشفيات التخصصية بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بالعاصمة طرابلس، بدء عمليات نقل جرحى اشتباكات غريان إلى المستشفيات التخصصية بطرابلسوأوضح الجهاز في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فرق الطوارئ شرعت صباح اليوم الخميس بدخول مدينة غريان ونقل الجرحى من مستشفى غريان ونقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات التخصصية بطرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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