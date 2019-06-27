الزائدي: في المعارك التاريخية النصر دائما للشعوب

جدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، دعوته إلى كل الصف الوطني لإلتحام مع القوات المسلحة في المعركة التاريخية الفاصلة بين الشعب الليبي.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “شكرا ..للمهرج نعمان، الذي بين حقيقة أطراف الصراع الدائر الآن في الغرب الليبي، في قناة الإخوان ليبيا الأشرار التركية الممولة قطريا. في ذلك رسالة للمزايدين والخائفين والاقصائيين، سواء اولئك الذين يرون أنفسهم وحدهم أصحاب طوفان الكرامة، او الذين لم ينخرطوا في المعركة بذرائع الحياد او الإختلاف مع قيادة الجيش، او الذين يدّعون رفض الحرب حرصا على دماء الليبيين!! فلقد خرجت من بين شحنات أكاذيب نعمان كلمة صَدقَ فيها- لاشك انها لم تكن مقصده ، عندما حدد بوضوح الطرف الذي يقاتل القوات المسلحة !! نعم إنها ليست معركة بين أشخاص على الحكم ، وليست معركة بين مدنية الدولة او عسكرتها، لكنها إستماتة المجرمون الذين عبثوا بليبيا وشعبها قرابة عقد من الزمان في الدفاع على مصالحهم ومكتسباتهم ونفوذهم، ومعركة يخوضها الإخوان الإرهابيون لتثبيت وجودهم في كل المنطقة، بعد ان أدركت الجماهير حقيقتهم وأخذت تحطم أصنامهم صنما صنما، وسقوطهم في طرابلس يعني إجتثاتهم نهائيا من المشاهد السياسية ربما لقرون قادمة. الدعوة متجددة الى إلتحام كل الصف الوطني مع القوات المسلحة في المعركة التاريخية الفاصلة بين الشعب الليبي وأعدائه من الإخوان والإرهابيين والعملاء !! ودعوة الى المليشياويين الذين تستخدمهم تلك المجموعات ” حمير ديناميت ” الى الخروج من الفخ الذي وضعوا فيه !!.في المعارك التاريخية النصر دائما للشعوب، لكنه لا يأتي بالتصفيق والانتظار ومتابعة احداث وحواديت الحرب. النصر يتحقق بالصبر والثبات والتصميم، وبمشاركة الجميع في إنجازه”، بحسب تعبيره.