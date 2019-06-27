باشاغا يبحث ملف الـشهداء والمفقودين والجرحى

إلـتقى وزيـر الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا، الـيوم الـخميس، مع وزير الـدولة لـشؤون أسـر الـشهداء والـمفقودين وشـؤون الـجرحى المفوض مـهند يـونس. وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تـم خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـمقر وزارة الـداخلية بـطرابلس مـناقشة عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـوزارتين، بـالإضافة إلـى عـدد مـن المـسائل الـتي تـخص الـشهداء والـمفقودين والجرحى.

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