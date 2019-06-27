مديرية أمن بنغازي تضبط مصنعا للخمور في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن أفراد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط مصنع للخمور في مزرعة بمنطقة سيدي خليفة، يحتوي على مبرد كبير الحجم ذي مروحتين، و3 خزانات بلاستك سعة 500 لتر تفوح منها رائحة كريهة، بحسب مكتب الإعلام الأمني.

وأشار مكتب الإعلام الأمني في بيان نشره عبر “فيسبوك” اليوم الخميس، إلى أن القوات عثرت أيضًا على خزان حديد سعة 2000 لتر، و15 جالون سعة 20 لتر معدة ومجهزة للبيع، وبرميل حديد سعة 200 لتر، وأسطواناتي غاز الطهي، و2 غاز للتقطير.

وأوضح البيان أن الواقعة بدأت عندما اشتبه رجال الأمن في سيارة، تم التعرف على سائقها، كونه صاحب سوابق، حيث تم تفتيشها والعثور على 3 جالونات بها سائل يشتبه أنه خمر.

واعترف المتهم، بحسب البيان، بوجود المصنع سالف الذكر، حيث تم الحصول على إذن النيابة العامة، والانتقال إلى المكان وتفتيشه واتخاذ الإجراءات القانونية.

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