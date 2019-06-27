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العميد المحجوب: لن نترك مدينة غريان ولا تراجع حتى تتحقق سيادة الوطن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن هناك بعض منتسبي الميليشيات الرافضين للجيش لديهم الرغبة في إستمرار الفوضى لإستكمال برامجهم في النهب السرقة للتأثير على الوضع العام للدولة وعدم تحقيق سيادتها ومن بينها مجموعة موجودة في مدينة غريان.

العميد المحجوب أكد في مداخلة مع قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد أمس الخميس أنه تم التعامل مع منتسبي الميليشيات بناءً على  النداء الذي أطلقه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بكل شفافية وأريحية وثقة بمنحهم الفرصة البقاء في بيوتهم والسلاح معهم ،لافتاً إلى أنه لم يتم ملاحقة أحد على الرغم من وجود بعض المعلومات الأمنية عن بعض الأفراد، مؤكداً أنه تم النظر إلى الموضوع من جانب حسن النية من قبل القوات المسلحة.

وأضاف :”أن هذه المجموعات تحركت وحاولت إثارة البلبلة وأن قوات الجيش تحاصر الميليشيات وسيتم التعامل معهم وعدم تركها”، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تترك مدينة غريان ونهم يملكون عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة والمعدات في المنطقة بكاملها.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة تستطيع أن تسيطر على أي تغيير في الموقف على الارض ، مطمئناً أبناء الشعب الليبي بوجود تكتيكات عسكرية وبأن الغرفة المكلفة بالعمليات وضعت كل الاحتمالات في الحسبان.

وإختتم العميد المحجوب حديثه بالقول :”لم ندخل هكذا جزافا وكل الإحتمالات موجودة وقواتنا متمركزة في كل أماكنها ونتقدم في محور عين زارة وبشأن غريان ستتم معالجة الامر خلال الساعات القادمة وماضون في العمليات العسكرية لن نتراجع حتى تتحقق سيادة الوطن فكلما زادت التضحيات كلما زدنا إصراراً”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ما فعله الاخوان من غدر في غريان نفس ما فهله إخوانهم اليهود ففي غزوة الأحزاب فمن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين بها معاهدة رائدة, تعد بمثابة أقدم دستور مُسجَّل في العالم[1], والتي كان من أهم بنودها: التزام كل من المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما بينهما وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخل.

    وتعهد كل من الطرفين بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي, وعلى اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين[2].

    وقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة, وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سليم, على حين لم يزد عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل[3].

    غزوة بني قريظة

    وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين, لكن الذي حدث هو عكس هذا تمامًا! فلم تكتفِ بنو قريظة بمجرد السلبية, ولكن فوجئ المسلمون بهم يخونونهم في أخطر أوقات محنتهم, ولم يرعوا للعهود حرمة, في سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامًّا.

    وبمجرد أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا مكونًا من سعد بن معاذ سيد الأوس, وسعد بن عبادة سيد الخزرج, وعبد الله بن رواحة, وخوات بن جبير رضي الله عنهم؛ ليذكِّروا القوم بما بينهم وبين المسلمين من عهود, ويحذروهم مغبَّة ما هم مقدمون عليه, فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم, وقالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه!! وهكذا ركب القوم رءوسهم, وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة, وأخذوا يمدونهم بالمال والعتاد.

    وقد تدخلت عناية الله لنصرة الإيمان وأهله, وشاء الله أن يندحر ذلك التحالف الوثني اليهودي {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25].

    وبعدها مباشرة جاء الوحيُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن ينهض إلى بني قريظة؛ جزاءً لمكرهم وغدرهم وخيانتهم, فسار إليها وحاصرها صلى الله عليه وسلم والمسلمون شهرًا أو خمسة وعشرين يومًا..

    ولمـا طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات بالشام تاركين وراءهم ما يملكون, ورفض صلى الله عليه وسلم إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط, وبالفعل استسلم يهود بني قريظة, ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوكل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ أحد رؤساء الأوس[4].

    وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية, وقد ارتاح اليهود لهذا الاختيار, وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حكمه, لكن سعدًا نظر إلى الموقف من جميع جوانبه, وقدَّره تقدير مَن عاش أحداثه وظروفه, وشاهد كروبه ومآزقه, وعرف النذر المستطيرة التي تراءت في الأفق, فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله عز وجل التي أنقذت الموقف..

    وكان هو نفسه الذي شفع لديهم بادئ ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغيهم, لكن القوم مضوا في عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة, ولا يراعون الله في حلف ولا ميثاق, ولذلك لما كُلِّم في شأنهم أكثر من مرة قال رضي الله عنه: “لقد آنَ لسعدٍ ألا تأخذه في الله لومة لائم”[5], ثم بعد أن أخذ المواثيق على الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه[6] أمر بني قريظة أن ينزلوا من حصونهم وأن يضعوا السلاح ففعلوا, ثم قال: “إني أحكم أن تُقتل مقاتلتُهم وتُسبَى ذريتُهم وأموالهم”, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حَكَمْتَ فيهم بحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ”[7]!!

    فقتل رجالهم, وسبي نساءهم وذراريهم, ومَن لم يُنبِتْ من أولادهم, ولاقى بنو قريظة أسوأَ مصير على أفظع خيانة..

    رد على شبهة قتل بني قريظة

    وهنا يحلو للبعض أن يتقوَّلوا على الإسلام وأن يتطاولوا على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته لبني قريظة, ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوة, وأنه كان من الممكن أن يُعاقَبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي..

    وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو قريظة وأحزابهم, ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟! على أن اليهود لم يُقدِموا على هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكوَّن لديهم ما يشبه اليقين بأنهم -بمساعدة المشركين- سوف يقومون بتدمير الكيان الإسلامي تدميرًا كاملاً, واستئصال شأفة المسلمين استئصالاً كليًّا, ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة[8].

    ولقد كانوا حريصين الحرص كله على إبادة المسلمين, حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن يُسلِّموا إليهم سبعين شابًّا من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين, وتقضي عليهم قضاء تامًّا[9].

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