رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة تلتقي مع مدير برامج التعاون الألماني

التقت نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي حنان الفخاخري، مساء أمس الأربعاء مع مدير برنامج ليبيا بمنظمة التعاون الألماني د. مانفرد فان ايكيرت المختصة بتدريب وإنشاء مراكز انتاج للسيدات.

وتناول اللقاء البرامج المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي .

وأكدت الفخاخري ، أن هدف الوحدةمساعدة المرأة حتى تحصل على استقلالها الاقتصادي وتتمكن من تأسيس مشاريعها الاقتصادية الخاصة بها بتنفيذ إستراتجية الوحدة وفق خطة التنمية المستدامة 2030

