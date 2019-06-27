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المحجوب: الجيش لن يترك مدينة غريان والرد خلال الساعات المقبلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب، أن ” القوات وضعت تكتيكات عسكرية والغرفة المكلفة وضعت كل الاحتمالات في الحسبان، وغريان ستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة”.

وأكمل المحجوب، في تصريحات تليفزيونية له ، أن ” الجيش لن يترك مدينة غريان، وهناك عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة والمعدات في محيط المنطقة بكاملها”.

وأضاف المحجوب، أن ” الجيش يحاصر المليشيات في غريان، وسيتم التعامل معهم “.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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