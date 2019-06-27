عماري زايد: على مدينتي ترهونة والاصابعة أن يحذوا حذو غريان ويطردو قوات حفتر

ليبيا – دعا عضو المجلس الرئاسي محمد عماري المقرب من مجالس شورى المجاهدين الارهابية في بنغازي ودرنة مسلحي الوفاق إلى عدم الانجرار وراء أي أعمال إنتقامية وتسليم من وصفهم بـ”المطلوبين والمتورطين”من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر إلى الجهات الأمنية ذات الاختصاص.

عماري قال وفقاً لتصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء إن تعليمات صدرت من داخلية الوفاق بالعمل على ضبط الأمن في مدينة غريان وتأمين المواطنين والمؤسسات من قبل مديرية الأمن.

وطالب عماري أهالي مدينتي ترهونة والأصابعة بأن يحذوا حذو أهالي غريان ويطردوا من وصفهم بـ” قوات حفتر” منها ، قائلا :”إن على الدول الداعمة له أن يدركوا أنهم يراهنون على حصان خاسر”.

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