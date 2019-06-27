مجلس الدولة: حفتر يقود حرباً خاسرة وغريان عادت إلى السلطة الشرعية

ليبيا – بارك مجلس الدولة الاستشاري في بيان له ما وصفه بـ”تحرير مدينة غريان” وعودتها إلى السلطة الشرعية وتحريرها من ما أسمتهم بـ العصابات الإجرامية” التي كانت تسيطر عليها وتستخدمها تمركزاً يدار منه الاعتداء على العاصمة.

المجلس قال في بيانه والذي أطلعت المرصد على نسخة أمس الخميس :” هذا الانتصار يدل بما لا يدع مجالا للشك على حجم الإصرار والعزيمة التي تمتلكها قواتنا لصد هذا العدوان وإذ يشد المجلس على أيادي هؤلاء الأبطال”.

ودعا مجلس الدولة في بيانه من يشارك في ما وصفه بـ” العدوان ” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) إلى الانسحاب من هذه الحرب الخاسرة التي يقودها من وصفوه بـ”المجرم” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليتربع هو وأبناءه على عرش السلطة على حد زعمهم.

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