مالية الوفاق تصدر المنشور رقم 3 بشأن تقديرات في ميزانية 2020

ليبيا – أصدر وزير مالية الوفاق فرج عبدالرحمن بومطاري اليوم الخميس منشوره رقم 3 لسنة 2019 بشأن وضع التقديرات للأبواب الأول والثاني و الرابع للسنة المالية 2020 ميلادية .

وشدد المنشور الذي تلقت المرصد نسخة منه على عدة ضوابط منظمة لعمل وزارة المالية عند وضع هذه التقديرات منها ضرورة إرفاقها بمتطلباتها ومستلزماتها والدواعي اللازمة لصرفها .

كما دعا بومطاري في منشوره كل الجهات العامة بضرورة ترشيد الإنفاق وعدم التوسع فيه إلا في الضروريات وفق ضوابط محددة محملاًً المخالفين كامل المسؤولية .

وفي مايلي النص الكامل للمنشور :

منشور وزير المالية المفوض

رقم (3) لسنة 2019 ميلادية

للأبواب الأول والثاني و الرابع للسنة المالية 2020 ميلادية

عملاً بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما، والتي تقتضي بأن يصدر وزير المالية المنشور السنوي لتحضير مشروع الميزانية وإعدادها ويوجه هذا المنشور إلى الوزارات والمصالح والجهات ذات الميزانية المستقلة الخاضعة لقانون النظام المالي للدولة.

ويتضمن المنشور المذكور التوجيهات والقواعد العامة التي تتبع في إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات الميزانية للسنة المالية الجديدة .

وتعد الميزانية العامة خطة مالية سنوية تُرسم من خلال التعبير عنها بأسلوب كمي للإيرادات والمصروفات ، وتكون هذه الخطة قابلة للتنفيذ من خلال أجهزة الحكومة التنفيذية ، وتهدف الميزانية العامة لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة الاقتصادية للدولة بواسطة التخطيط والتنسيق وسلاسة الاتصالات بين مختلف المستويات وتختص الميزانية العامة بأنها أسلوب تنبؤي لما ستقوم به السلطة التنفيذية في المستقبل سواء أن كان ذلك بالإنفاق أو التحصيل المالي خلال سنة مالية كاملة ، وتكشف الميزانية عن المبالغ المالية المرصودة من قبل الدولة لشقي القائمة المالية من نفقات وإيرادات.

وتمر مراحل إعداد الميزانية العامة بعدد من المراحل الرئيسية ابتداء من إعداد التقديرات الخاصة بالإيرادات والمصروفات في الجهات العامة الممولة كليا و جزئياً من الخزانة العامة فور صدور منشور وزير المالية ومروراً بمراحل المناقشة والإعتماد وإنتهاءً بمرحلة التنفيذ .

وتعتبر الميزانية العامة للدولة أداة هامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في إطار مجموعة مبادئ تحكم مراحل إعدادها ، كما أن من شأنها أن تعكس رؤية الدولة وتتطلب هذه المبادئ شمول الميزانية العامة على كافة النفقات و الإيرادات المتوقع جبايتها وفقا للتشريعات المالية المنظمة لها ، والمبادئ والمعايير المتعارف عليها بالخصوص.

كما تتطلب مراحل إعداد مشروع تقديرات الميزانية العامة ضرورة التمتع بالإفصاح والإيضاح اللازمين خلال مراحل الإعداد والمناقشة .

وفي الوقت الذي نذكر فيه أن الميزانية العامة للدولة هي مجموعة من الخطط والبرامج تترجم في شكل أرقام وعلى هيئة أبواب وبنود ومشروعات تنموية ، وبالتالي فهي الوسيلة الرئيسية للدولة لتحقيق أهدافها وتقديم الخدمات.

لذلك وجب التنبيه على ضرورة التقيد بالقواعد الأساسية لإعداد مشروع تقديرات الميزانية العامة وفق مقتضيات قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتعليمات المنظمة للوظيفة المالية ، كما يطلب العمل على عدم المبالغة في التقديرات الخاصة بالنفقات على أن تكون هذه التقديرات على دقة عالية من الموضوعية والعمل على جباية الإيرادات وفق القوانين واللوائح والقواعد والأسس المنظمة لها .

ففي مجال إعداد تقديرات الباب الأول وجب الإلتزام بالملاكات المعتمدة لكافة الجهات وكذلك التقيد بأحكام القانون رقم (8) بشأن الرقم الوطني ومراعاة الدقة في تقدير بنود الإعاشة والإقامة والملابس والقيافة وفق الإحتياجات الفعلية لطبيعة عمل الجهة .

أما فيما يتعلق بتقديرات الباب الثاني فإن عملية إعداد الميزانية تتطلب وضع الأرقام وفق بنود تخدم مصالح الجهة وتحقق الأهداف التي قامت عليها، وذلك لترشيد الإنفاق والحد من الصرف على بنود الباب الثاني وعدم التوسع في التقديرات الخاصة به .

عليه … نأمل من كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إحالة مشروع تقديرات الميزانية إلى اللجنة المالية بوزارة المالية حتى يتم دراستها ومناقشتها مع مراعاة الأسس والقواعد التالية عند إعداد التقديرات للبابين الأول و الثاني :

– عدم تجاوز إعتمادات السنة الجارية إلا لأسباب جوهرية مؤيدة بأحصائيات وبيانات حقيقية .

– عدم إدراج إي إضافات أومزايا جديدة إلا بموافقة الجهات المخولة قانونا بذلك.

– التقيد في تقدير النفقات إلى الحد الأدنى لتسيير شؤون الوحدات الإدارية العامة وتقديم الخدمات.

– ضرورة تقديم وتوضيح البيانات اللازمة للتقديرات الموضوعة في بنود الميزانية وذلك للمصروفات التي تدرج تقديراتها لأول مرة .

– ارفاق صورة من الملاك الوظيفي المعتمد والهيكل التنظيمي للجهة ، وكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهة والمحددة لإختصاصاتها .

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء والمياه والهواتف والمحروقات في الجهات العامة .

– ضرورة التركيز على دور وحدات المراجعة الداخلية في القطاعات العامة ومراعاة الاستقلالية عملها ودعمها لتحقيق رقابة داخلية فعالة .

– مراعاة البنود ذات الأولوية القصوى عند البدء في إعداد التقديرات اللازمة حتى لا تتأثر بالتخفيضات في حالة حدوثها.

– الحد من نفقات سفر وبدل المبيت على أن تقتصر على المهام الرسمية والضرورية فقط.

– مراعاة اختصاصات المراقبين الماليين ومساعديهم في كافة الجهات العامة ، وتفهم طبيعة المهام المكلفين بها في الرقابة على الأموال العامة .

– المحافظة على الأصول والممتلكات العامة وصيانتها وعدم اهمالها .

– ضرورة متابعة تقرير المصروفات والإيرادات المعدة من الجهة والمحالة من المراقب المالي وتحليلها والإستفادة من البيانات الظاهرة بها لتقييم أداء الجهات والمؤسسات العامة.

– ارفاق عقود الإيجار والإعاشة وعقود الخدمات الأخرى عند تقديم مشروع الميزانية.

– ارفاق تقرير المصروفات والإيرادات عن النصف الأول للعام الحالي والعامين الماضيين.

– الالتزام بقانون تنظيم علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 م، ولائحته التنفيذية .

– الالتزام بقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن .

وأخيرا …

وزارة المالية لن تدخر جهداً في العمل على ترشيد النفقات العامة و تفعيل جباية الإيرادات والمحافظة على الأموال العامة ، وحماية الأصول وتفعيل منظومة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة ، في إطار تنفيذ سياسة مالية تتلائم وظروف الإقتصاد الكلي للبلاد وستتحمل كل جهة المسؤولية القانونية حيال البيانات غير الدقيقة والمبررات غير السليمة المقدمة للجنة المالية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فرج عبدالرحمن بومطاري

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